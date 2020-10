Doba socialnih demokratk

Socialni demokrati so na izrednem kongresu, kjer so izbirali del novega vodstva, bolj po naključju odgovorili, kakšna bi lahko bila prihodnost Slovenije. Namesto klasike so v SD pokazali, da je lahko prihodnost digitalna in predvsem v znamenju žensk. Kdor si je ogledal prvi kongres politične stranke na daljavo, ni mogel spregledati, da so na njem prevladovali ženski obrazi. Celo celoten večurni dogodek je všečno in spretno povezovala – zdaj je že jasno - ženska. Da se je tako odvilo, je posledica sprememb v stranki SD pred štirimi meseci, ko se je po šestih letih s čela slovenske socialne demokracije poslovil Dejan Židan in mesto prepustil evropski poslanki Tanji Fajon.