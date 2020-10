»Specialne sile so vdrle na območje,« je sporočila tiskovna predstavnica Atambajeva Kunduz Džoldubajeva. Za AFP je potrdila, da so bivšega predsednika aretirali.

Državni varnostni svet je sporočil, da so Atambajeva aretirali zaradi suma spodbujanja množičnih neredov. Trenutno preiskujejo še druge vpletene.

Nepravilnosti na volitvah

V Kirgizistanu so po parlamentarnih volitvah, ki so jih zaznamovale nepravilnosti, ta teden izbruhnili protesti in nasilni izgredi med podporniki nasprotnih političnih sil. Čeprav so volitve razveljavili, so izbruhnili izgredi med podporniki bivšega predsednika Atambajeva in ta teden potrjenega premierja, populista Sadirja Žaparova. V izgredih je bilo ranjenih več kot tisoč ljudi, najmanj ena oseba je umrla.

Tako Žaparova kot Atambajeva so ta teden iz zapora osvobodili njuni podporniki.

Predsednik države Suronbaj Žeenbekov je v petek razglasil izredne razmere za prestolnico Biškek. Izrazil je pripravljenost, da odstopi, ko bodo spet vzpostavili red v državi. Rezultate volitev, na kateri so slavili podporniki Žeenbekova, so sicer razveljavili.