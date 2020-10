»Na trgu Kim Il Sunga smo zgodaj zjutraj zaznali znake vojaške parade,« so danes sporočili iz združenega štaba oboroženih sil Južne Koreje. Kot so dodali, tako južnokorejske kot ameriške obveščevalne agencije pozorno spremljajo dogajanje.

Tokrat na paradi niso dovolili tujih medijskih predstavnikov in tudi sicer je bilo le malo zunanjih opazovalcev, saj so številna veleposlaništva zaprla svoja vrata zaradi koronavirusnih omejitev. Rusko veleposlaništvo je še dodatno izdalo opozorilo tujim predstavnikom, naj se ne približujejo paradi ali jo skušajo fotografirati.

Parada se je odvila v okviru dogodkov ob 75. obletnici ustanovitve Delavske partije Severne Koreje, ki pa poteka v težkem letu za državo, saj se spopada s posledicami nedavnih neurij in sankcij. Pjongjang je pred osmimi meseci zaprl svoje meje, da bi se tako obranil pred izbruhom novega koronavirusa v državi. Doslej uradno še niso potrdili niti enega primera.

Na paradi so po navedbah analitikov prikazali tudi novo ogromno medcelinsko balistično raketo, ki jo je prevažal tovornjak z 11 pari koles, poroča AFP.

Severnokorejska televizija je posnetek parade predvajala šele nekaj ur po dogodku. Severnokorejski voditelj Kim Jong Un je v govoru na paradi zatrdil, da se v državi doslej še nihče ni okužil z novim koronavirusom. Vsem po svetu, ki so se okužili z virusom, je zaželel dobro zdravje. »Želim dobro zdravje vsem ljudem po svetu, ki se bojujejo z boleznijo tega zlega virusa,« je dejal. Napovedal je še, da bo Severna Koreja še naprej krepila svojo vojsko »za samoobrambo in odvračanje«.

Predstavitev najmodernejše opreme

Tudi državna televizija KCTV ni v živo prenašala parade. Je pa portal NK News povzemal priče, ki so slišale, da so mesto preletavala letala in brezpilotni letalniki.

Severna Koreja običajno organizira parade v jutranjih urah in jih običajno z rahlim zamikom predvaja po televiziji. Zadnji dve, obe leta 2018, pa so predvajali šele kasneje isti dan oz. naslednje jutro.

Na paradi radi pod budnim očesom voditelja Kim Jong Una pokažejo najnovejšo vojaško opremo. Običajno začnejo z oklepnimi vozili in tanki ter zaključijo z vrsto rakete, ki je trenutno v ponos Pjongjangu.

Parado pozorno spremljajo tudi tuji opazovalci, saj jim ponuja vpogled v razvoj orožja v Severni Koreji. Po pričakovanjih je Pjongjang nadaljeval razvoj orožja, ki ga po lastnih navedbah potrebuje za zašito pred invazijo ZDA. Strokovnjaki pričakujejo, da so na paradi predstavili balistično raketo, ki jo lahko izstrelijo s podmornice ali celo medcelinsko balistično raketo, ki bi lahko dosegla ameriško celino.