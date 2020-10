Ponoči bo povsod pričelo deževati, ob morju bo tudi kakšna nevihta. Začel bo pihati severovzhodni veter, na Primorskem proti jutru burja. Jutranje temperature bodo od 5 do 10, na Primorskem okoli 14 stopinj Celzija.

V nedeljo bo oblačno s padavinami in občutno hladneje. Meja sneženja se bo na severu spustila na okoli 800 m nadmorske višine, drugod bo dopoldne še nad 1000 m. Popoldne in zvečer bo ponekod lahko snežilo do okoli 500 m nad morjem. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja. Popoldanske temperature bodo le od 4 do 9, na Primorskem do 12 stopinj Celzija.

Opozorilo: V nedeljo se bo pojavila nevarnost snegoloma že dopoldne v višjih predelih Gorenjske in Koroške, popoldne in zvečer pa tudi ponekod na Notranjskem, Kočevskem in v Zasavju.

Obeti: V noči na ponedeljek bodo padavine postopno ponehale. V ponedeljek bo na Primorskem precej jasno z burjo, drugod bo zmerno do pretežno oblačno. V torek kaže na večinoma suho vreme, le na vzhodu bo lahko padla kakšna kaplja dežja. Burja na Primorskem bo ponehala.

Vremenska slika: Območje visokega zračnega tlaka nad srednjo in južno Evropo slabi. Vremenska fronta je dosegla Alpe. Pred njo k nam še doteka razmeroma topel in postopno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo še sončno in razmeroma toplo, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Le v alpskem delu severne Italije ter na zahodu avstrijske Koroške se bo oblačnost povečala, zvečer bo tam pričelo deževati.

V nedeljo bo povsod oblačno in deževno. Na območju Alp bo snežilo do višje ležečih dolin. Ob severnem Jadranu bo pihala burja.

Biovreme: Danes bo vremenski vpliv zmerno obremenilen, v noči na nedeljo pa se bo obremenitev stopnjevala in v nedeljo