Novi koronavirus se tako že od avgusta v Evropi širi vse hitreje. WHO je v četrtek sporočil, da so na evropski celini v zadnjem dnevu potrdili skoraj 99.000 novih okužb.

Žarišče pandemije v Evropi se je v preselilo v Francijo, Španijo, Rusijo in Veliko Britanijo, kjer v zadnjih treh dneh beležijo po več kot 10.000 novih primerov.

Direktor WHO za izredne razmere Michael Ryan je ob tem evropske države pozval k odločnemu ukrepanju, da bi zajezile virus, vključno z omejevanjem množičnega zbiranja. »Ni novih odgovorov. Vemo, kaj moramo storiti,« je dejal. Ohranjanje medsebojne razdalje, nošenje zaščitnih mask in ustrezno prezračevanje ostajajo ključni, je dodal.

V zadnjih 24 urah so sicer po svetu zabeležili 350.766 novih primerov, je danes sporočil WHO. Od tega so v Južni in Severni Ameriki potrdili okoli 127.000 okužb.