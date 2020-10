»Ne gre za predsednika Donalda Trumpa, ki se bo soočil s sodbo volivcev, ampak potrebujemo proces za prihodnje predsednike,« je dejala in pojasnila, da je Trumpova vladavina pokazala potrebo po večjem kongresnem nadzoru vlade.

O uporabi 25. člena ameriške ustave za odstranitev predsednika Trumpa njegovi nasprotniki govorijo že več let, vendar pa je neposredni povod za potezo Pelosijeve njegovo obnašanje glede pogajanj med demokrati in republikanci o novem paketu proračunske pomoči proti posledicam pandemije koronavirusa.

Pelosijeva že nekaj dni ugiba, da so Trumpu morda škodili steroidi, ki jih je dobival v okvirju zdravljenja covida-19. Trump je najprej ukazal konec pogajanj, nato se zavzel za delno pomoč. Nazadnje je danes sporočil, da sprejema večjo porabo in naj se pogajanja pripeljejo do uspešnega konca, vendar pa je vodja senatne večine republikanec Mitch McConnell v enem redkih dejanj upora Trumpu dejal, da ni veliko možnosti za novo pomoč do volitev. McConnell je predlog Pelosijeve glede 25. amandmaja označil za popoln absurd. Podobno je sporočila tudi tiskovna predstavnica Bele hiše Kayleigh McEnany.

Pelosijeva zahteva, da Trump razkrije več informacij o svojem zdravju, še posebej kdaj je imel zadnji negativni test za koronavirus oziroma kdaj naj bi se okužil. Okužbo je potrdil pretekli petek, nakar je bil do ponedeljka na zdravljenju v bolnišnici Walter Reed.

Pelosijeva skupaj s kolegom, sicer ustavnim strokovnjakom Jamiejem Raskinom predlaga ustanovitev posebne komisije, ki bi potem v primeru potrebe ukrepala v skladu s 25. amandmajem k ustavi, ki je bil potrjen leta 1967.

Predlog za 25. amandma je nastal po atentatu na predsednika Johna F. Kennedyja leta 1963 in amandma omogoča podpredsedniku ZDA ter večini kabineta in ali kongresu, da predsednika razglasi za nesposobnega opravljanja dolžnosti. V tem primeru bi položaj predsednika nemudoma prevzel podpredsednik, kar se v primeru Trumpa in Mika Pencea ne bo zgodilo. Če bi kongres trenutno zasedal, bi predlog morda dobil podporo demokratske večine v predstavniškem domu, vendar nima nobene možnosti v senatu z republikansko večino.

Če pa bodo demokrati na volitvah osvojili Belo hišo ter oba domova kongresa, pa so politični analitiki prepričani, da o predlogu Pelosijeve demokrati več ne bodo govorili, ker se jim ne bo mudilo z odstavljanjem 77-letnega Jospeha Bidna.

»Nora Nancy Pelosi opazuje 25. amandma zato, da zamenja Bidna s Kamalo Harris. Demokrati želijo, da se to hitro zgodi, ker zaspani Joe ni pri sebi,« je tvitnil Trump.

Glede pogajanj o novem stimulacijskem paketu sedaj Bela hiša predlaga znesek 1800 milijard dolarjev, kar je 200 milijard več od zadnjega predloga pred Trumpovo prekinitvijo pogajanj. Zadnja ponudba demokratov pa je bila 2200 milijard. »V tej motni situaciji ne vidim skorajšnjega dogovora. Rad bi videl, da bi se dvignili nad delitve, kot smo se marca in aprila, vendar ne verjamem, da je to možno v naslednjih treh tednih,« je v Kentuckyju dejal McConnell.

Trump si sicer želi vsaj to, da bi Američani do volitev 3. novembra spet dobili po 1200 dolarjev na čeku z njegovim podpisom.