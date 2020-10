Z avstrijskega ledenika se je včeraj prek videopovezave zoom predstavila slovenska alpska smučarska reprezentanca v tehničnih disciplinah, ki jo čez en teden že čaka prva veleslalomska tekma svetovnega pokala v Söldnu. Tako iz ust odgovornih trenerjev kot alpskih smučarjev in smučark je bilo mogoče slišati optimistične besede, ki jih je bilo več kot v preteklih sezonah. Hkrati vsi opozarjajo, da so lahko dobri občutki pred začetkom sezone varljivi. Zaradi pandemije koronavirusa namreč niso trenirali v Argentini kot v preteklih letih, medtem ko so tereni v Saas Feeju tehnično manj zahtevni kot v Južni Ameriki.

Manjka trening na strmini

Sergej Poljšak, ki je v novi sezoni zadolžen za Tino Robnik in Ano Bucik, je zelo zadovoljen s potekom priprav. Z oceno od ena do deset je pripravljalnemu delu za zdaj dodelil osmico, za višjo oceno pa bi potrebovali trening na strmejših in zahtevnejših terenih. Argentina je to udobje ponujala, švicarski ledeniki ga ne. Tudi glavni moški Klemen Bergant pravi, da bi bil idealen scenarij, če bi lahko Žan Kranjec in Štefan Hadalin pred tekmo v Söldnu opravila tri dni treninga na progi, politi z vodo. Pravi, da se vodja reprezentanc Janez Slivnik zelo trudi za to, da bi Slovencem omogočil takšen trening. »V zadnjih dneh vadimo na terenih, ki so po konfiguraciji podobni Söldnu. Zanimajo nas rezultati med najboljšo petnajsterico. Pri Tini Robnik še višje, saj ima dobro izhodišče,« je optimističen Sergej Poljšak. Odgovarja, da ima Neja Dvornik za zdaj zagotovljena nastopa v Söldnu in Leviju, o nadaljnjih korakih športnice s samostojno ekipo pa se bo odločal vodja panoge za alpsko smučanje Miha Verdnik.

Optimizem in močna samozavest sta prisotna pri najboljši slovenski veleslalomistki Meti Hrovat. »Ves poletni in jesenski trening sem opravila zdrava, zato sem samozavestna in optimistična. Verjamem, da sem na pravi poti za izpolnitev visokih želja,« je odločna Meta Hrovat. Njen trener Matija Grašič je pojasnil, da je samostojna ekipa maja in junija trenirala predvsem po svojem programu, v zadnjih tednih pa se je priključila slovenski reprezentanci. »Meta je trenirala več superveleslaloma, kar se ji pozna pri veleslalomskem zavoju. Verjamem, da bo v prihajajoči sezoni tekmovala tudi na kakšni superveleslalomski tekmi, če se bo le počutila dovolj močno in varno, da bo lahko napadla,« odgovarja Grašič.