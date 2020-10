Nova zmaga Janše, nov poraz Slovenije

Ker košarkarji Cedevite Olimpije zaradi karantene, ki jim jo je naložil NIJZ, v torek niso smeli igrati tekme drugega kroga evropskega pokala proti turškemu Bursisporju, je disciplinski sodnik evrolige presodil, da se tekma registrira z rezultatom 20:0 v korist turške ekipe. Zanimivo, v ponedeljek so bili testirani košarkarji Cedevite brez znakov okužb, a to NIJZ ni prepričalo, saj so imeli enega košarkarja v karanteni. V Evropi in po svetu imajo v športu seveda drugačna pravila in takšne tekme, v katerih nihče ni pozitiven, se morajo odigrati.