Slovenska nogometna reprezentanca se vrača v tekmovalno areno lige narodov, kjer je v svoji skupini s štirimi točkami na vodilnem položaju skupaj z neporaženo Grčijo. Kosovo in Moldavija, naslednja nasprotnika slovenske vrste, sta doslej zbrala po eno točko in imata v oktobrskem terminu zadnjo priložnost, da se vrneta v igro za osvojitev prvega mesta, ki prinaša napredovanje v drugi kakovostni razred evropskega nogometa. Slovenija bo obračun v Prištini s Kosovom odprla v nedeljo ob 20.45, z Moldavijo pa se bo v Kišinjevu pomerila v sredo zvečer.

1

Sanjski izkupiček je šest točk Slovenija odhaja v Prištino po treh zaporednih tekmah brez poraza in prejetega gola. Paket oktobrskih gostovanj proti Kosovu in Moldaviji prinaša mikaven izziv, da se Slovenija utrdi na vrhu skupine 3 in si pripravi izvrstno izhodišče za novembrski zaključek lige narodov. Sanjsko bi bilo, če bi Slovenija na obeh gostovanjih osvojila poln izkupiček, saj bi v tem primeru tudi vzbudila upanje na boljše čase reprezentančnega nogometa. Navijači bi bili pogojno zadovoljni tudi s štirimi točkami, medtem ko bi poraz v Prištini ali Kišinjevu pomenil, da Slovenija ostaja na povprečni ravni s podobnimi težavami, ki se v zadnjih letih ciklično ponavljajo. Veliko bo odvisno od želje po zmagi in reakcije igralcev v prelomnih trenutkih. Tekmi bosta razkrili, kako ambiciozna je slovenska reprezentanca, ko je treba na igrišču zavzeti odločno in samozavestno držo. Slovenija bo na obeh tekmah ne glede na okoliščine in težave vseh reprezentanc v času pandemije v vlogi favorita, zato se mora na igrišču obnašati čvrsto in pogumno. Selektor Matjaž Kek napoveduje igro na točke.

2

Veliki adut Slovenije je obramba Slovenija bo v Prištini zaigrala v občutno spremenjeni postavi v primerjavi s sredino revijalno tekmo proti San Marinu. V začetno enajsterico se vračajo izkušeni nosilci igre, ki bodo ob odsotnosti Josipa Iličića prevzeli največje breme. Slovenija ima velikega aduta v obrambi z zvezdniškim vratarjem in kapetanom Janom Oblakom na čelu, na štoperska položaja se vračata Miha Mevlja in Miha Blažič. V kombinacijah za bočna položaja sta najresnejša kandidata Petar Stojanović in Jure Balkovec, a bi se Kek lahko odločil tudi za Nejca Skubica. Ni veliko možnosti, da bi s položaja zadnjega vezista izpadel Jasmin Kurtić. Ob njem bi lahko zaigral Amedej Vetrih, da bi se bolj v ospredje pomaknil Jaka Bijol. Levo krilo je rezervirano za Benjamina Verbiča, desno pa nemara za Rajka Repa ali celo Davida Tijanića. Ker je reprezentanco zaradi poškodbe zapustil Andraž Šporar, bo v konici napada najverjetneje zaigral Haris Vučkić, saj ima Martin Kramer malo izkušenj, Lovro Bizjak pa je novinec v izbrani vrsti. Slovenija lahko le s kolektivno in požrtvovalno igro računa na uspeh v Prištini. Možna postava Slovenije (4-2-3-1): Oblak, Stojanović, Mevlja, Blažič, Balkovec, Vetrih, Kurtić, Rep, Bijol, Verbič, Vučkić.

3

Kosovo je čustveno izpraznjeno Kosovo gre v tekmo s slabo popotnico, saj je v četrtek zvečer izpadlo v polfinalu dodatnih kvalifikacij za evropsko prvenstvo proti Severni Makedoniji. Poraz 1:2 je še toliko bolj boleč, saj je šlo za prestižen sosedski obračun z veliko nacionalnega naboja predvsem zato, ker je bilo tudi v makedonski ekipi nekaj igralcev albanske narodnosti. Zmaga Severne Makedonije je zaslužena, saj je bila boljša in je v drugem polčasu zapravila veliko priložnosti za še izdatnejšo zmago. Zlasti v drugem polčasu je igralce Kosova onemogočila s tem, da jih je pokrivala že visoko na njihovi polovici. Izkupiček Kosova proti Sloveniji bo v veliki meri odvisen od tega, kako hitro bo ekipa, ki je čustveno izpraznjena, prebolela razočaranje po porazu v Skopju. A Slovenci se na težave Kosova ne smejo zanašati, saj nogometaši igrajo z velikim ponosom za reprezentanco, zato Jasmin Kurtić pravi, da za uspeh v nacionalnem dresu umirajo na igrišču. Selektor Kosova, 69-letni Švicar Bernard Challands, je imel v Skopju zelo oslabljeno zasedbo, saj ne more računati na prve tri zvezdnike Vedata Muričija (Lazio, tržna vrednost 12 milijonov evrov) in Milota Rashico (Werder Bremen, 22 milijonov evrov), ki sta poškodovana, ter kapetana Amirja Rrhmanija (Napoli, 14 milijonov evrov), ki je okužen s koronavirusom. Reprezentanca Kosova je posrečena kombinacija igralcev iz domovine in tujine. V nekdanji Jugoslaviji oziroma na Kosovu so bili rojeni Vojvoda (klub Torino), Rrhmani (Napoli), Muriči (Lazio), Celina (Dijon), Nuhiu (Apoel Nikozija), Kastrati (Dinamo Zagreb) in Rashica (Werder Bremen), ki so zelo mladi odšli v tuje klube. Še več igralcev je bilo rojenih v tujini. V Švici vratar Murić (Girona), Aliti (Zürich), Kololli (Zürich), Haadergjonaj (Kasimpsa), na Švedskem Dresević (Heerenveen), Berisaha (Reims), Zenelli (Reims), Rashani (Odd, Norveška), na Norveškem (Shala (Valergana) ter v Nemčiji Paqarada (St. Pauli) in Zhegrova (Basel). Stadion v Prištini, ki nosi ime po Fadilu Vokriju, najboljšem nogometašu v zgodovini Kosova in predsedniku nogometne zveze, ki je junija 2018 pri 57 letih umrl zaradi infarkta, je bil nekoč eden najbolj vročih za gostujoče ekipe. Sreča za Slovenijo je, da tokrat ne bo navijačev.