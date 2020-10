Po zadnji dirki v Barceloni se zdi, da se je v letošnji nepredvidljivi sezoni končno izoblikovala četverica glavnih pretendentov za naslov svetovnega prvaka. Po osmih preizkušnjah ima najboljše izhodišče Fabio Quartararo (Yamaha), ki je v Kataloniji vpisal še tretjo zmago v sezoni in se vrnil na vrh skupnega seštevka svetovnega prvenstva. A Francoz časa za spanje na lovorikah nima. Za ovratnik mu dihajo Joan Mir (Suzuki), Maverick Vinales (Yamaha) in Andrea Dovizioso (Ducati), čigar zaostanek za vodilnim znaša vsega 24 točk. V teoriji to pomeni, da bi lahko Italijan z zmago na jutrišnji preizkušnji v Le Mansu in z nekaj izdatne sreče znova zasedel vodilno mesto v skupni razvrstitvi.

Čeprav je takšen scenarij malo verjeten, pa ni nemogoč. Ducatijev motocikel je bil na kultni francoski stezi zelo konkurenčen že lani, Doviziosu pa gre na roko tudi, da je odšlo pri Yamahi zaradi koronavirusa v karanteno kar šest inženirjev – vključno z glavnim Takahirom Sumijem. »Veselim se vrnitve v Le Mans. Nanj me še iz lanske sezone vežejo lepi spomini,« pravi Andrea Dovizioso, ki je pred dobrim letom dni na veliki nagradi Francije končal le za zmagovalcem Marcom Marquezom.

A če bo do zasuka na vrhu jutri tudi zares prišlo, je precej bolj verjetno, da bo zanj poskrbel Joan Mir. Španec kaže daleč najbolj konstantno formo v motociklistični karavani, saj je na zadnjih petih dirkah kar štirikrat končal na zmagovalnem odru. S tem se je Quartararoju približal na le osem točk zaostanka, pa čeprav je v motoGP še vedno brez zmage. Te bi se bržkone lahko veselil že v Barceloni in Misanu, če bi dirka le trajala še krog ali dva dlje, saj je s svojim suzukijem običajno najkonkurenčnejši v drugi polovici preizkušenj. »Res je, da je prvenstvo izredno izenačeno, a če ga želiš osvojiti, moraš zmagovati. Trenutno smo konkurenčni, osredotočeni in hitri, še vedno pa nismo vpisali zmage,« priznava Joan Mir in v Le Mansu napoveduje napad na prvo mesto. »Sem povsem osredotočen na zmago. Na pretekli dirki sva oba dirkača Suzukija stala na stopničkah, zato pričakujem, da uspeh ponoviva tudi ta konec tedna,« dodaja Mir.

Podobno kot njihove kolege v formuli 1, ki bodo jutri dirkali na Nürburgringu v Nemčiji, so tudi motocikliste v Le Mansu pričakale zahtevne razmere. Dež in nizke temperature so na včerajšnjih prostih treningih poskrbeli za kar nekaj slabe volje med dirkači. »Razmere so zelo zahtevne, saj ni le mokro, temveč tudi hladno. Voziti moraš zares previdno in biti ves čas pozoren,« je po prvem treningu dejal Valentino Rossi. Marsikateri od njegovih tekmecev je verjetno že pozabil, kako je dirkati na spolzki stezi, saj sta od zadnje deževne dirke minili že dve leti. »Proga je zaradi nizkih temperatur zelo zahtevna in hitro se ti lahko pripeti napaka. Če bodo pogoji v kvalifikacijah ugodni, bo zelo pomembno, da se uvrstim med deset najboljših, saj nihče ne ve, kaj se bo zgodilo na dirki,« pa je pristavil Maverick Vinales.