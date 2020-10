Rasto zaradi drog zapuščajo sodelavci

Srbskega glasbenika Rasto, ki je znan po uspešnicah, kot so Kavasaki, Mala in Kavali, naj bi pred nekaj meseci zapustili številni njegovi sodelavci, med drugim varnostniki in vozniki ter varuška, saj naj bi se glasbenik zaradi pretiranega uživanja marihuane do njih obnašal neznosno. Čeprav je Rastova ljubezen do marihuane javno znana, pa naj bi pretirano uživanje škodilo njegovemu poslu in poslovnim odnosom. Eden od nekdanjih zaposlenih je za srbske medije povedal, da se je v teh primerih zdelo, da Rasto moti celo to, da so njegovi zaposleni sploh prišli na delo.