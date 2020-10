Fundacija je zaradi natečaja in zaradi vse pogostejše uporabe imena Milana Mladenovića in njegove skupine na sodišču zahtevala zaščito imena, s čimer želi preprečiti njegovo nadaljnjo nepooblaščeno rabo. Pri fundaciji so sicer zapisali, da podpirajo tovrstne razpise in podporo mladim glasbenikom in glasbenicam, da pa morajo zaščititi umetniško in intelektualno integriteto Mladenovića in EKV. Založba Mascom, ki sicer objavlja nosilce zvoka z glasbo EKV, trdi, da je ime skupine in pevca uporabljalo, še preden je nastala fundacija, in da je absurdno pričakovati, da lahko nekdo preprosto prepove uporabo imena glasbene skupine. Fundacija trdi, da je založba izdajala glasbo skupine EKV brez dovoljenja pravnih naslednikov Milana Mladenovića ter da izdaja albuma ne pomeni, da ima založba pravico do organiziranja natečajev z imenom skupine. Proti založbi naj bi tako že potekal tudi postopek zaradi izdajanja glasbe EKV.