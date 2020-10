Svet za nacionalno varnost (Snav) ocenjuje, da smo v tem trenutku na prelomni točki, ko lahko še z mehkimi ukrepi brez večjega zaustavlja javnega življenja in gospodarstva zaustavimo širjenje virusa in na ta način preprečimo, da bi za to plačali enako visoko ceno, kot smo jo plačali spomladi. Zato poziva državljane, naj v celoti upoštevajo ukrepe, sprejete za boj proti širjenju novega koronavirusa.

»Kajti od tega bo odvisno, ali bodo ti ukrepi dejansko prijeli,« je dejal Janša. Po njegovih besedah že »dejstvo, da pet odstotkov ljudi ukrepov ne upošteva, onemogoči učinkovitost ukrepov« in »ogrozi ali pa omalovažuje odgovorno ravnanje 95 odstotkov ostalega prebivalstva«.

Snav po Janševih besedah tudi ocenjuje, da pri sprejetih ukrepih ni nobenih razhajanj med vlado in stroko. »Ocenjuje, da so ukrepi primerni, uravnoteženi,« je dejal premier.

Kot je spomnil Janša, je pripravljenih več različic ukrepov za to, »da se virus v vsakem primeru ustavi«. Snav pa je ocenil, da so tudi načrti, ki so bili sprejeti za spopad z novim koronavirusom vnaprej, dobro pripravljeni in uravnoteženi.

Janša je med drugim zaradi domnevno kritičnega stanja znova pozval tudi k aktivaciji 37.a člena zakona o obrambi, ki omogoča uporabo Slovenske vojske na meji s Hrvaško. »Za ukrep je potrebna podpora dvotretjinske večine, zato apeliramo na opozicijske stranke, da ukrep podprejo. Vlada ima tu dolžnost, da zavaruje varnost vseh prebivalcev v državi. Za slovensko vlado je varnost slovenskih državljanov sredi Ljubljane enako pomembna, kot so pomembne človekove pravice in varnost državljanov v Iliriski Bistrici, v Črnomlju ali ob migrantskih poteh,« je dejal. Dodal je še: »Zaradi situacije s covidom-19, ki postaja težka, odgovorna, zahtevana, so potrebni dodatni resursi policije. Ti resursi so omejeni, ne morejo biti hkrati na nalogah, ki jih zahteva epidemiološka situacija in na južni meji,« je pojasnil.