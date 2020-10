Sedaj pa hoče Janša skupaj z obrambnim ministrom Matejem Toninom uvesti še zakon za dodatnih 780 milijonov evrov, namenjenih za nabavo kolesnikov, dveh srednjih transportnih helikopterjev cougar in še transportnega letala, da bo mera polna. Od sedanjih 39 zračnih plovil v SV, od tega 16 helikopterjev s štirimi cougarji, so preveč za Slovensko vojsko in neuporabljeni. Zraven tega jih je zaradi slabega vzdrževanja polovica prizemljenih, od štirih cougarjev, ki so stali po neverjetnih 25 milijonov evrov, leti samo eden. Manjka pa tudi pilotov in posadk že samo za uporabna letala in helikopterje. Vsaka nabava še dodatnih zračnih plovil je sedaj popolnoma nepotrebna in škodljiva. Prav tako je nepotrebna nabava dodatnih bojnih kolesnikov, saj tudi za obstoječih 70 bojnih kolesnikov, od tega 30 finskih patrij, ni niti posadk in vozila so slabo vzdrževana.

Prepričan sem, da je edini pravi cilj Janševega nakupa očitno že izbranih ameriških kolesnikov za 400 milijonov evrov, odkupiti se pri Američanih, ker jih je pred 15 leti kot predsednik vlade zafrknil s podpisom pogodbe s finsko Patrio. Janša se Američanom ni zameril samo zato, ker je takrat podpisal pogodbo za nabavo finskih oklepnikov namesto že dogovorjenih avstrijskih v ameriški lasti, ampak tudi zato, ker je ponovno velikim ameriškim sovražnikom Rusom leta 2007 pod ceno prodal državni SIJ in jim je hotel prodati še več državnih podjetij. Zato je Janša bil leta 2013 kaznovan z izgubo oblasti in pred dvema letoma se mu je kot zmagovalcu volitev preprečilo vladanje. In sedaj bi se Janša rad priliznil Američanom z nepotrebnim trošenjem stotin milijonov evrov za popolnoma nepotrebno vojaško opremo, ko nujno potrebujemo vsak evro za ohranjanje gospodarstva, zdravja in socialne varnosti ljudi.

Nekompetentni obrambni minister Tonin po nalogu Janše celo javno grozi in zavaja, da brez teh 780 milijonov evrov ne bomo imeli vojske, da gre za vojaški biti ali ne biti. Res je samo to, da nimamo vojaške varnosti, ker ni vojaške stroke, vojsko vodijo vojaški nevedneži, ki ob popolnoma potratnih vojakih plačancih pokurijo skoraj ves vojaški proračun za plače in tekoče stroške. Nimamo niti ene vojaške enote, niti najmanjše, 24 ur na razpolago, ker vojaki, ki imajo celo 1500 evrov neto mesečne plače z vsemi dodatki, gredo ob 15. uri iz službe domov. Ko pa se gre tak vojak s triletno srednjo šolo še za en teden vozit in hodit ob meji, dobi še 400 evrov neto dodatka. Zdravnik, pravnik, inženir pa začnejo s 1200 evri neto plače. Pa kljub temu tem visokim plačam ti vojaki plačanci, predvsem mlajši, zapuščajo vojsko zaradi izredno slabih medsebojnih odnosov, zaradi fizičnega in predvsem psihičnega trpinčenja, kot posledice vojaške nediscipline, ki ima vzrok v popolni odsotnosti vojaške stroke, še posebej pri častnikih, vključno z najvišjimi.

Nujno so potrebne korenite spremembe tako v vrhu politike kot tudi v vojski. In to takoj, drugače nas bo še bolj bolela glava, pa ne samo zaradi koronaukrepov.

Anton Peinkiher, Ljubljana