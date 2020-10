Vlada je ubrala drugo pot kot spomladi, na dolgi rok ne more ponovno zamrzniti življenja. To razumem, jezi pa me, da je virus kar spustila v Slovenijo, pa se kljub času nanj ni pripravila. Hazardira z našim zdravjem in življenji. Pričakovano se virus eksponentno širi v odprte šole, v odprta podjetja, v bolnišnice, v domove, povsod med nas. Morda Slovenci res nismo Švedi, da bi disciplinirano sledili njenim navodilom, čeprav smo pred meseci že dokazali nasprotno, a tudi Janševa vlada ni niti malo podobna švedski. S svojim ravnanjem neti odpor in nezaupanje. A ravno zato, ker nas manj omejuje (kar smo si tudi želeli), bi morali bolj odgovorno ravnati sami. Za virus gre, za našega skupnega sovražnika, in ne za Janeza Janšo.

Poskušam se vživeti v veliko odgovornost in breme odločevalcev, da bi mi njihovo poročanje, zmedeno in neusklajeno, manj paralo živce, pri preventivnem vedenju ne razmišljam o tem, kako nam je vlada ugrabila državo in pognala ljudi na ulice. Kako njeni nezreli predstavniki ponižujejo vse, ki jim stopijo na pot, kako nam je v podobi Jelka Kacina dodelila vlogo otroka, ki mu žuga in ga straši, namesto da bi nas seznanjala, spodbujala in delila upanje. Kako s čezmernimi, nedorečenimi, neusklajenimi in tudi neživljenjskimi ukrepi ustvarja nevrozo in deli državljane na te, za katere ukrepi in kazni ne veljajo, in na one druge. In kako s pogostim neupoštevanjem strokovnjakov in prepiri z njimi spodbuja naše nezaupanje. Vse to za naše preventivno vedenje ni pomembno. Za naše drage gre, za prijatelje, sosede, za starejše in bolj ranljive…

Upoštevam preventivne ukrepe, ja, in nosim masko, za moje drage gre. Maske so za nekatere postale že pravi talisman, vlivajo jim stoodstotno prepričanje, da ne bodo zboleli. Za druge so lahko vir medsebojnih prepirov in obračunavanj, celo fizičnih, za tretje simbol altruizma, za četrte nepotrebno sredstvo, ki nas sploh ne ščiti pred virusi. Te »maskoskeptike« bi rada opozorila, da je njihova zaščita pred covidom znanstveno dokazana, seveda pod pogojem, da jih pravilno uporabljamo. A po mojih izkušnjah skoraj vsi po vrsti, ne glede na leta in poklicno dejavnost, z njimi ravnajo napačno: nataknejo si jih, jih potiskajo sem in tja, po uporabi jih snamejo, stlačijo v torbico, žep ali na polico avtomobila, da jo bodo imeli, masko za enkratno uporabo, še za drugič. Pa za tretjič, desetič in stotič. V resnici bi jih morali menjati vsaki dve uri, da bi služile svojemu namenu. A maske stanejo. Epidemiologe prosim, naj ljudem jasno sporočijo: prvič, ali tak način uporabe mask še kaj ščiti ali so celo škodljive, ker predstavljajo gojišče za mikrobe, in drugič, kaj je z maskami v studiih televizije. Milan Krek je v Tarči ošteval voditeljico, da bi morali nositi maske, pozneje pa v Studiu City spremljamo ministra za zdravstvo brez nje.

Strniti moramo vrste in se skupaj boriti proti epidemiji, a vlada bi morala krepiti naše zaupanje. Po mnenju opozicije bi lahko vrnila odločanje o ukrepih stroki (epidemiologom), zamenjala direktorja NIJZ Milana Kreka in vladnega govorca Jelka Kacina, a verjetno iz te moke ne bo kruha. Po zagotavljanju dr. Bojane Beović jih vlada upošteva in za kakšne spremembe, tako se sliši, ni potrebe. Ko smo mesece spremljali situacijo, smo videli drugačno sliko. (Mimogrede, dr. Beovićeva kandidira za predsednico zdravniške zbornice in če bo v novembru izvoljena, bo imel Janša še na tem položaju svojega človeka.) Milana Kreka žalosti, da del politike »napada tiste, ki garajo dan in noč«. Pa ni nihče kritičen do epidemiologov NIJZ, ampak do njega osebno. Dvomimo o njegovi strokovnosti in se dobro spominjamo, kako je ravno Janševa politika rušila NIJZ, zamenjala predhodnika, da ga je nastavila, sam pa je diskreditiral kolege.

Na žalost ugotavljamo, da je Janši epidemija ušla iz rok. Naj za to ne krivi (samo) »neposlušnih« državljanov, naj končno enkrat prevzame odgovornost sam.

Polona Jamnik, Bled