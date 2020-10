Dragan Kovačić novi vršilec dolžnosti direktorja celjske bolnišnice

Svet zavoda celjske bolnišnice je danes na izredni seji odpovedal pogodbo o zaposlitvi za delo na delovnem mestu direktorice bolnišnice Margareti Guček Zakošek in za vršilca dolžnosti direktorja imenoval predstojnika kardiološkega oddelka Dragana Kovačića. Bolnišnico bo vodil do enega leta oz. do zaključka postopka imenovanja novega direktorja.