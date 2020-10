Obletnica plebiscita na Koroškem in Avstrijska državna pogodba – izjava Kluba nekdanjih slovenskih veleposlanikov

Člani Kluba nekdanjih slovenskih veleposlanikov smo v preteklih petnajstih letih svojega delovanja večkrat razpravljali o težkem položaju slovenske narodne skupnosti v Avstriji. Politične organe v Republiki Sloveniji in domačo javnost smo opozarjali na nezadovoljivo ureditev slovenskega šolstva, neenakopravnost pri uporabi slovenskega jezika v uradnih in sodnih postopkih, na pomanjkljivosti dvojezičnega označevanja krajevnih napisov, na skromno odmero finančnih sredstev za delovanje slovenskih manjšinskih organizacij in njihovih društev, na pritiske in druge pojave raznarodovalne politike s strani skrajnih nemških nacionalističnih organizacij in skupin ter drugo.