Haraldu so v bolnišnici v Oslu, kamor so ga sprejeli v četrtek, zamenjali umetno srčno zaklopko, ki so mu jo vstavili leta 2005. Njena življenjska doba namreč znaša od 10 do 15 let. »Operacija je bila uspešna, njegovo stanje je dobro,« je navedla kraljeva palača po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Njegov osebni zdravnik Bjorn Bendz je že v četrtek pojasnil, da morajo kralja operirati, da bo lažje dihal.

Norveškega monarha so sicer zaradi težav z dihanjem v bolnišnico v Oslu za nekaj dni sprejeli konec septembra. Zapustil jo je v začetku preteklega tedna.

Zaradi bolniškega dopusta je moral pretekli petek izpustiti odprtje norveškega parlamenta, na katerem ga je nadomeščal prestolonaslednik, princ Haakon.

Kralj Harald je nekaj obveznosti izpustil že decembra lani zaradi virusne okužbe. V začetku januarja je zaradi vrtoglavice teden dni preživel v bolnišnici. Več operacij je imel že v preteklosti, leta 2003 so ga operirali zaradi raka na mehurju.

Je sicer zaprisežen športnik in jadralec ter je zastopal Norveško na jadralski prireditvah na olimpijskih igrah. V zadnjih letih je krhkega zdravja, vendar zavrača možnost, da bi abdiciral.