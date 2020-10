100 let koroškega plebiscita: Vse sranje se je začelo leta 20

Danes bodo v Celovcu slovesno obeležili 100 let plebiscita. Desetega oktobra leta 1920 je za priključitev k Avstriji glasovalo 59 odstotkov prebivalcev Koroške, med njimi tudi pomembno število Slovencev. Slovesnosti se bo na povabilo avstrijskega predsednika Alexandra Van der Bellena udeležil tudi predsednik slovenske države Borut Pahor. Če bo spregovoril o tem, kako so po plebiscitu Slovence, ki so se zavzemali za priključitev h Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev, preganjali kot narodne izdajalce in kako še do danes niso izpolnjene obljube, s katerimi so mnoge zvabili na avstrijsko stran, bo njegov obisk koristen, pravijo koroški Slovenci. Če bodo v imenu sprave vse skupaj pometli pod preprogo, pa gre le za prazen blišč.