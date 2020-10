Akcija je potekala le nekaj dni pred svetovnim dnevom deklic, ko nameravajo množice deklet širom sveta svoje vodilne v državi s pismom opozoriti na vse pogostejše nadlegovanje deklic na spletnih družbenih omrežjih. Ob prevzemu premierskih stolčkov so deklicam za en dan v številnih državah svoje direktorske fotelje prepustili tudi spletni giganti Microsoft, Samsung, Facebook in Twitter. A spletna peticija ni edini razlog za to, da dekleta za en dan prevzemajo oblast. Tako naj bi tudi ponazorili nujnost večje enakosti spolov – tudi na Finskem, ki sicer sodi med bolj zgledne države pri tem vprašanju. Nenazadnje je predsednica vlade ženska, pa tudi vse članice koalicijske vlade vodijo ženske. Murtova se je tako vodenja vlade lotila s precejšnjo mero spoštovanja, a tudi z željo, da na številnih srečanjih s poslanci in ministri politikom jasno predstavi svoje sporočilo. Na sestankih z ministri za finance, razvoj in zunanje zadeve je poudarjala pomembnost enakosti deklet s fanti, a hkrati z zrnom soli dodajala, da morajo to enakost dekleta sama tudi šele prepoznati. V svojem nagovoru državljanom je opozorila, da so številna dekleta na spletu deležna nadlegovanja. Neznanci jim pošiljajo svoje nage fotografije in jih nagovarjajo, naj tudi same pošljejo takšne fotografije. Prav tako ni pozabila omeniti, da zaradi neenakosti pri digitalnem opismenjevanju deklice v nerazvitih državah nimajo enakih razvojnih možnosti. Po dolgem dnevu je zvečer o svojih aktivnostih obvestila premierko Marinovo in ji vrnila premierske posle. Delo ji je bilo očitno všeč, saj opravljanja premierske funkcije čez nekaj let ni izključila.