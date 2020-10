Herlings se je poškodoval na treningu pred drugi dirko v Faenzi v začetku septembra. Takrat je še vodil v SP (263 točk, drugi je bil Italijan Antonio Cairoli z 241, tretji pa Gajser z 237). A pozneje ni več nastopal, izpustil je že pet dirk, tako da je izgubil stik z najboljšimi. Zdaj je že na osmem mestu v seštevku, na vrhu je že nekaj dirk Gajser.

Pred nedeljskim nadaljevanjem sezone ima Gajser 399 točk, Cairoli 388, tretji je Švicar Jeremy Seewer s 369. Herlings je na družbenih omrežjih sporočil, da se bo umaknil in skušal popolnoma pozdraviti poškodbo. Pojasnil pa je, da ne gre za posledice padca pred mesecem dni, ko si je poškodoval vrat in hrbet, temveč za staro poškodbo noge, s katero je imel veliko težav že v zadnji sezoni.

»Odločil sem se, da izpustim preostanek sezone 2020. Celo leto se že mučim s poškodbo noge, mislim, da je najbolje, da to zdaj res pozdravim, preden spet sedem na oranžni stroj. Naslednji teden me čaka operacija, po kateri upam, da bom lahko sedel na motorju brez bolečin, kar bi bilo prvič v dveh letih. Računam, da se bom v prihodnje spet vrnil na vrh,« je dejal Nizozemec in dodal: »Tudi zadnji padec se je zgodil zaradi te poškodbe, ker sem iskal oporo za bolečo nogo, zdrsnil in odletel prek krmila. Moj hrbet in vrat sta sicer zdaj že popolnoma v redu.«