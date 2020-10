Habiba Sarabi, 63-letna zdravnica, je ena izmed četverice žensk v moški pogajalski združbi. V medicini se je izšolala v Indiji s pomočjo štipendije Svetovne zdravstvene organizacije, že dolgo pa se bolj kot zdravljenju ljudi posveča politiki. Med talibansko vladavino Afganistana je mlada zdravnica z družino pobegnila v sosednji Pakistan, a se je pogosto na skrivaj vračala v domovino k svojemu možu, ki je ostal v Kabulu in skrbel za svoje starše. Sama je na domovih v tajnosti poučevala afganistanske deklice, da bi imele priložnost za boljše življenje. Že zgodaj se je Sarabijeva zapisala boju za enakopravnost spolov. K temu jo je vodila tudi lastna izkušnja iz otroštva, ko je imel v takrat močno patriarhalno usmerjeni družbi njen oče raje njenih pet bratov kot pa njo. Sama ne dela razlik med svojo hčerko, ki ima dva magisterija in dela za Združene narode, ter med sinovoma, ki sta se odločila za poklic arhitekta in zdravnika. Na vse tri je ponosna. Po padcu talibanov se je vrnila v domovino in že leta 2002 postala ministrica za ženska vprašanja. Predsednik Hamid Karzaj jo je kmalu za tem imenoval za prvo guvernerko v provinci Bamijan, kjer je v naslednjih letih v najbolj mirnem delu države poskušala oživiti turizem in predvsem številnim deklicam omogočiti šolanje. Ko so se začeli mirovni pogovori v Dohi, je bila z uvodnim krogom pogajanj zadovoljna, ni pa prepričana, ali bodo spremembam v političnem vodstvu talibanov sledili tudi njihovi bojevniki v Afganistanu. Upa predvsem, da bodo talibani razumeli, da je čas bojevanja mimo. In to zavoljo mlade generacije na obeh straneh frontne črte.