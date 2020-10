Udarci usode KUL

Kdaj smo ljudje postali razumna bitja, ni znano, a zadovoljimo se s tezo, da takrat, ko smo si prvič zastavili vprašanje: zakaj. Zakaj nas je gnal, da smo iskali odgovore, in to je življenjska sila civilizacije, ki nas je za zdaj pripeljala do Lune, jutri nas bo verjetno do Marsa, pojutrišnjem pa, kdo ve – morda do samouničenja.