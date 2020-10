Berlinska policija je danes na twitterju sporočila, da so izpraznili štirinadstropno hišo Liebig34 v četrti Friedrichshain v vzhodnem Berlinu, ki jo je zasedal kolektiv levičarskih anarhistov. Iz hiše so enega za drugim odstranili 57 ljudi, potem ko so na silo vdrli v poslopje, v katero so se zabarikadirali, poroča Deutsche Welle na svoji spletni strani.

Pred tem je zjutraj pred poslopjem prišlo do manjših spopadov z nekaj od več sto protestnikov, ki so hoteli preprečiti izpraznitev poslopja na podlagi naloga za deložacijo. Kljub temu je deložacija, v kateri je sodelovalo 1500 policistov, minila relativno mirno in do večjih spopadov, kot so se bale mestne oblasti, vendarle ni prišlo.

Skvot se nahaja v okrožju Friedrichshain, priljubljeni četrti nekdanjega Vzhodnega Berlina, kjer so cene nepremičnin strmo poskočile. Po padcu Berlinskega zidu so številna zapuščena poslopja v vzhodnem delu prestolnice zasedli študenti, mladi, umetniki in aktivisti. Nekatere skvote so kasneje legalizirali v okviru stanovanjskih projektov.