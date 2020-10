S 1. decembrom 2021 bomo uvedli elektronske vinjete, je danes znova napovedal minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Ker z njihovo uvedbo ne bo več stroškov tiskanja in distribucije, pa tudi ne prodaje na prodajnih mestih, kot to poteka danes, obstaja nekaj manevrskega prostora za pocenitev letne vinjete, je priznal Vrtovec, toda o konkretni ceni še ni želel govoriti. »O tem odloča vlada,« je odvrnil. Gotovo pa bodo e-vinjete veljale eno leto od dneva nakupa, je še dodal.

Elektronske vinjete sicer ne smemo enačiti z elektonskim cestninjenjem, kot velja za tovorna vozila. Medtem ko sistem elektronskega cestninjenja obračuna cestnino glede na prevožene kilometre vozila, e-vinjeta ne bo nič drugega kot vinjeta v elektronski obliki, vozniki pa bomo za uporabo avtocest in hitrih cest še vedno plačevali nekakšen letni pavšal, ovrednoten z enotno ceno, ne glede na prevožene kilometre.

Zadeve se premikajo tudi na južnem, belokranjskem delu načrtovane hitre ceste; kmalu bodo začeli umeščati v prostor t.i. belokranjski ipsilon, povezavo od Gorjancev proti Metliki in Črnomlju. »Pravkar je na vladi resolucija, po kateri bo Dars tisti, ki bo skrbel za umeščanje te hitre ceste. To doslej ni bilo urejeno,« je dodal Vrtovec. Kmalu se bodo začeli projektirati tudi predor Gorjanci.

Družba za avtoceste (Dars) pravkar z razpisom išče tudi izvajalca, ki bi gradil odsek Jenina, ocenjen na približno 30 milijonov evrov (brez DDV), in sicer od priključka Velenje jug do Slovenj Gradca. Ta odsek je umeščen na seznam pomembnih državnih naložb.

Uvedba elektronske vinjete je sicer le en od projektov, na katere se ta čas osredotoča Vrtovec; že naslednji teden bodo delavci konzorcija družb Kolektor, CGP in VOC Celje zakopali prvo lopato na severnem delu tretje razvojne osi, to je na odseku Gaberke. Ta odsek je sicer relativno kratek in pravzaprav ni del glavne trase tretje razvojne osi, temveč le priključek in povezava do območja, kjer bodo med gradnjo odlagali odvečni material, a vendarle predstavlja pomemben mejnik v že desetletja pričakovani gradnji tretje razvojne osi. »To bo velik dogodek za Koroško,« je ponosno povedal Vrtovec ter dodal, da vlada s tem dokazuje, da skladen regionalni razvoj in decentralizacija zanjo nista le besedi. Postopki načrtovanja in projektiranja te hitre ceste sicer trajajo že desetletja, prvi odsek med Velenjem in Slovenj Gradcem je bil v prostor umeščen leta 2013.

Pa osrednji del?

»Tretja razvojna os tako na koroškem kot v Beli Krajini ne sme biti slepa ulica,« je poudaril Vrtovec in dodal, da si bo prizadeval za nadaljevanje te hitre ceste tako na Hrvaško kot v Avstrijo. V tem trenutku pa- neobstoječa, a načrtovana- hitra cesta ni ena, temveč kardve slepi ulici; vsi predvideni, odseki še namreč niso umeščeni v prostor, temveč obstajajo le na idejni ravni. Vrtovec sicer napoveduje, da bo letos zaključena študija variant glede zadnjega odseka na tretji razvojni osi, to je njen skrajni severni del, med Dravogradom, Otiškim vrhom in mejnim prehodom Holmec. »Nato jo bomo začeli umeščati v prostor,« je dejal. Ključen pa je centralni del te hitre ceste, torej tisti, ki bi povezal severni in južni del. In ta ne obstaja še niti v načrtih. »Kmalu bo končana strategija o tem, kako bomo izvedli študijo variant in nato tudi ta del umestili v prostor,« je dejal Vrtovec. Tako zaenkrat še ni jasno, ali bo centralni del dvo, tro ali celo štiriripasovnica, kaj šele kje bo ta cesta potekala.

Ker ima infrastrukturni resor v proračunu za naslednje leto zagotovljen rekorden znesek, več kot milijardo evrov, si sicer minister Vrtovec obeta še kup drugih infrastrukturnih projektov. Poleg gradnje omenjene hitre ceste napoveduje tudi obnovo državnih cest, ki so sedaj v »katastrofalnem stanju«, pa obnovo železniških povezav, najprej obnovo gorenjske proge, naslednje leto še primorske, med Divačo in Ljubljano. Napoveduje gradnjo dvotirne železniške proge proti Domžalam, Kamniku in Vrhniki, pa tudi začetek gradnje prav tako že desetletja pričakovanega ljubljanskega potniškega centra Emonika v začetku naslednjega leta. Najprej, kot je bilo mogoče razumeri ministra, se bo začel zasebni del, razpis za projektiranje javnega dela je pravkar v teku, zato Vrtovec pričakuje, da se bo gradnja javnega dela začela leta 2022.