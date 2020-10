Kot so sporočili z ljubljanske policijske uprave, so cerkniški policisti v četrtek pri 34-letniku z območja Rakeka opravili hišno preiskavo, v kateri so zasegli 353 stebel rastline konoplje, tri plastične sode in 15 kartonastih škatel z deli konoplje ter 56 svežih rastlin konoplje.

Na območju Ribnice pa so opravili hišno preiskavo pri 36-letniku. Zasegli so 17 večjih sadik konoplje, približno dva kilograma posušene konoplje ter 23 nabojev za avtomatsko orožje.

Konopljo pa so zasegli tudi brežiški policisti. V hišni preiskavi na območju Dobove so zasegli 35 sadik konoplje, pet kilogramov rastlinskih delcev konoplje in pripomočke za gojenje. Po končani preiskavi bodo osumljenca ovadili pristojnemu tožilstvu, so sporočili z novomeške policijske uprave.

Zoper osumljene bodo policisti podali kazenske ovadbe. Za 36-letnika z območja Ribnice pa bodo zaradi posesti nabojev izvedli tudi ustrezen prekrškovni postopek.