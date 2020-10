Vse kaže, da je ostal brez službe na zavodu za blagovne rezerve, kjer je bil zaposlen, ko je javno spregovoril o nepravilnostih in korupciji. Pod fotografijo je Gale še zapisal: »Od jutri dalje.«

Na možnost tega, da bo odpuščen, je namigoval že pred nekaj tedni, mediji so se o tej možnosti razpisali tudi, ko je bil poklican na zagovor k direktorju Zavoda Tomiju Rumpfu, kjer so mu očitali ponareditev listine. Dobil naj bi izredno odpoved, v okviru katere ni upravičen do odpravnine in nadomestila za brezposelnost, poroča spletni portal 24ur.com.

Gale je sicer že pred časom dejal, da bo izredno odpoved izpodbijal na sodišču in da verjame, da bo pri tem uspešen. Na zavodu za blagovne rezerve so mu očitali tudi sklepanje domnevno škodljivih pogodb pri nabavi zaščitne opreme, neustrezno komunikacijo z mediji ter splošno zanemarjanje delovnih dolžnosti.

Na njegovem Facebook profilu, kjer je danes dopoldan objavil omenjeno fotografijo, so se vsuli komentarji uporabnikov, ki izražajo podporo, presenečenje ali ravno obratno menijo, da odpoved ni nič presenetljivega. Podporo so Galetu že večkrat izkazali tudi petkovi protestniki ter pripadniki Facebook skupine z imenom Skupina podpore Ivanu Galetu, ki je nastala po njegovem obisku oddaje Tarča na RTV Slovenija in danes šteje dobrih 78 tisoč članov.