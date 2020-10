Od začetka tedna so v sosednji državi potrdili 1787 novih okužb. Skoraj 60 bolnikov več pa se zaradi covida-19 zdravi v bolnišnicah. V ponedeljek je bilo v bolnišnicah 326 bolnikov, danes pa 385. Glede na danes objavljena poročila županijskih štabov civilne zaščite je bilo največ novih okužb v Zagrebu, kjer so jih v preteklem dnevu potrdili 161. V splitsko-dalmatinski županiji so potrdili 51 okužb. Iz primorsko-goranske županije so poročali o 17 novih primerih, iz istrske pa o enem.

Vodja štaba civilne zaščite v istrski županiji Dino Kozlevac je v današnjem pogovoru za regionalno televizijo N1 izrazil upanje, da jim v istrski županiji v prihodnjih mesecih nebo treba zaostriti ukrepov. Spomnil je, da med glavno turistično sezono v hrvaški Istri niso imeli težav z okužbami, ker so domačini in turisti spoštovali priporočila epidemiologov.

Na Hrvaškem je trenutno 2438 aktivno okuženih z novim koronavirusom. V bolnišnicah se zdravi 385 bolnikov s covidom-19, med njimi jih je 28 na ventilatorjih, je še sporočil nacionalni štab civilne zaščite.

Od 25. februarja, ko so na Hrvaškem potrdili prvi primer okužbe, so potrdili 19.446 okužb. Zaradi covida-19 je doslej umrlo 313 bolnikov, okrevalo jih je 16.695. Doslej so izvedli nekaj manj kot 349.000 testov.

Hrvaški epidemiologi opozarjajo, da je število novih okužb skrb zbujajoče. Izpostavili so tudi, da imajo težave, ker okuženi ne želijo prijaviti vseh svojih stikov.

Opozarjajo, da je nujno potrebno spoštovanje osnovnih ukrepov, kot so uporaba zaščitnih mask, umivanje rok in medsebojna razdalja. "Če bi v naslednjih dveh ali treh tednih med 60 in 70 odstotkov ljudi spoštovalo osnovne ukrepe, bi občutno zmanjšali število novih okužb," je danes za hrvaško televizijo izjavil epidemiolog iz nacionalnega štaba civilne zaščite Branko Kolarić.

Iz hrvaškega štaba civilne zaščite so napovedali, da bodo od naslednjega tedna dodatno poostrili ukrepe, kar naj bi pomenilo obvezno pravilno nošenje mask v vseh javnih zaprtih prostorih, a tudi na prostem, kjer ni mogoče zagotoviti priporočene razdalje med ljudmi, kot so avtobusna postajališča ali vrste pred bankomati. Prav tako niso izključili možnosti kaznovanja neodgovornih državljanov, če se bodo epidemiološke razmere poslabšale.