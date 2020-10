Nobelov odbor za dodelitev nagrade za mir je ponovno presenetil. Letošnji lavreat je postala Svetovna organizacija za hrano (WFP). Gre za specializirano agencijo Združenih narodov, največjo humanitarno organizacijo na svetu, ki pomaga pri kriznih situacijah oskrbe s hrano.

Nagrado so organizaciji podelili za njena prizadevanja boja proti lakoti, prav tako pa je nagrado dobila zaradi prizadevanj, da z izboljšanjem prehranske varnosti vzpostavi tudi pogoje za mir na območjih konflikta.

Opomin svetovni javnosti

Letos je na Nobelov odbor prispelo 318 kandidatur za dodelitev nagrade za mir. V skladu s svojimi pravili, odbor nobenega od kandidatov ni razkril in jih – razen zmagovalca – tudi ne bo še naslednjih 50 let. Tako kot vsako leto so se pojavile špekulacije, kdo bi lahko dobila to nagrado. Najvišje na stavnicah so se omenjali Greta Thunberg, Svetovna zdravstvena organizacija, ruski opozicijski politik Aleksej Navalni in tudi organizacije za zaščito novinarjev.

Toda predsedujoča norveškemu odboru za dodelitev Nobelove nagrade za mir, Berit Reiss-Andersen, je z razgrnitvijo lavreata v Oslu presenetila svetovno javnost. Kot je pojasnila, da WFP dobila nagrado tudi za to, ker je odbor hotel povečati pozornost svetovne javnosti za številna svetovna območja, kjer na milijone ljudi trpi za lakoto. Kot je dejala, pa se lakota še vedno uporablja kot orožje v vojnah in konfliktih. »Stradanje prebivalstva je ena izmed najstarejših oblik vojskovanja, s katero se zavzema območja,« je dejala.