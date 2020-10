Trenutno je v po kakovosti najvišjem razredu italijanskega nogometa serie A 26 igralcev, ki so pozitivni na novi koronavirus, med njimi 17 v Genovi in štirje v Interju, je poročala spletna stran italijanskega nogometa Football Italia.

Disciplinska komisija italijanske lige še ni odločila o zadevi, ki se nanaša na Napoli. Zasedba Gennara Gattusa ni potovala v Torino na nedeljsko tekmo serie A z Juventusom, potem ko so lokalne zdravstvene oblasti Napoliju odsvetovale potovanje po pozitivnih izvidih na novi koronavirus igralcev Piotra Zielinskega in Eljifa Elmasa ter člana strokovnega štaba Giandomenica Costija.

Juventusu bodo najverjetneje za zeleno mizo prisodili zmago s 3:0, saj je serie A zavrnila prošnjo Napolija za preložitev tekme, češ da so imeli na razpolago vsaj 13 igralcev. V soboto, dan pred tekmo, so tudi pri stari dami odkrili pozitivna izvida pri dveh članih strokovnega štaba, a se je Juventus vseeno odpravil na stadion.

V italijanski ligi se je tako vnela žolčna razprava, kdo ima večjo težo, lokalni zdravstveni organ ali obstoječi protokol serie A. "Imamo protokol, ki smo ga prav vsi odobrili in predvideva različne situacije. Tudi med klubi obstaja dogovor, da bodo igrali tekme, čeprav bodo nekateri igralci odsotni. Lokalne oblasti morajo to upoštevati. Če se bo serie A ponovno zaustavila, potem bo to slabše kot apokalipsa za ves šport v tej državi," je na dileme v pogovoru za radijsko postajo Radio Kiss Kiss odgovoril nekdanji šef italijanske nogometne zveze Tavecchio.

V zadnjih nekaj tednih se je na Apeninskem polotoku znova povečalo število primerov covida-19, v 24 urah so tako znova zabeležili 3766 novih primerov in 22 smrtnih primerov.

Epidemiološke razmere se poslabšujejo tudi drugod po Evropi. Morebitna zaustavitev tekmovanj pa bi bila zanesljivo slaba novica tudi za nogometni svet, ki si še ni opomogel od letošnje večmesečne prekinitve tekmovanj in odsotnosti gledalcev s stadionov.