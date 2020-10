#video Novinarska konferenca o covid-19: Včeraj potrdili 363 okužb z novim koronavirusom

Včeraj smo v Sloveniji opravili 3682 testov in potrdili 363 okužb z novim koronavirusom. Hospitaliziranih je 138 ljudi, 22 se jih zdravi na intenzivni negi. Včeraj so iz bolnišnic odpustili 9 oseb, 4 pa so umrle, je vlada sporočila na twitterju.