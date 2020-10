Modna oblikovalka, ki med pogovorom o svojem delu izžareva unikatno energijo, je svojo modno zgodbo začela s kvačko v roki, volno okrog kazalca in idejo, da oblikuje čisto svoje volnene kape. »Volnene kape sem okrasila s pentljo, ki sem jo oblikovala iz zračnice kolesarskega kolesa. Nekaj svojih izdelkov sem kasneje predstavila v Strupeni galeriji v baru Lepa žoga in odziv je bil velik,« je povedala Alja Drame, ki je z oblikovanjem in ustvarjanjem pod svojo znamko WearCrap videla beg od dela natakarice. »Enostavno sem se naveličala delati za šankom,« je povedala.

Z razstavo se je povečal krog ljudi in povpraševanje po toplih kapah. Vedno več je kvačkala, zraven pa delala tudi v enem od ljubljanskih centrov za fitnes. »Lastnika je dal povod, da naredim nekaj pajkic za ekipo trenerjev. Lotila sem se kolekcijo štiridesetih pajkic in vse sem prodala. Ljudje so začeli hodit k meni s svojimi športnimi copati in želeli, da jim naredim pajkice, ki se bodo barvno ujemale z njimi.« Naslednje leto je dobila priložnost, da svoje volnene kape prodaja na ženskem oddelku blagovnice Nama. »Šele takrat sem se zavedala, kaj pomeni biti prisoten na policah tako velike trgovine. V dobrem tednu dni sem morala vse urediti, nakvačkati tudi kape. Ko naštudiraš trgovske marže, ugotoviš, kako malo je cenjeno ročno delo. Po drugi strani pa sem šele takrat začela ceniti svoje znanje, izdelek,« je povedala sogovornica in iskreno dodala, da je bila to enkratna izkušnja in šola podjetništva. »Predvsem pa začneš ceniti sebe in se naučiš postaviti ceno izdelku.« S pogumom, ki ga je dobila, je začela ustvarjati in iskati izzive naprej. Odkrito prizna, da jo zanima tujina, čeprav jo tudi slovenska modna scena večkrat preseneti. »Manjka nam tisti 'push', da pokažemo, kaj znamo, zmoremo. Žal pa smo za Evropo še vedno outlet za blago, šiviljske pripomočke. Se pa zato naučiš, marsikaj obrnit in kreirat tako, da ustvariš nekaj in od tega tudi preživiš.«

Modna revija brez parodije

Eden takih izzivov je bila tudi nedavna modna revija, ki jo je poimenovala Victory of Sekret, predstavljeno linijo pa je izdelala iz odpadnega materiala, blaga, plastike in drugih materialov. »Revija se je začela iz nekega notranjega krika. Na moj rojstni dan, 7. marca, se je pokazala nova realnost – karantena. Kar naenkrat nismo imeli več dostopa do blaga, prišle so maske. Takrat se je zdelo smiselno, da jih začnemo šivat. A že od prej sem imela bandane in za to, kar kupci zahtevajo od nas, jih je bilo dovolj.« A bolj kot maske jo je razjezilo, da smo z virusom in vsemi ukrepi porušili to, kar smo zadnjih deset let odpravljali. »Lani smo vzeli iz sistema plastične slamice, zdaj smo jih vrnili deset, vsako na prst roke. In tako tudi deluje znamka Crap, da zavrženo stvar ponovno uporabimo. Iz zračnic režem našitke, iz časopisa embalažo. Tudi tiskam z odpadnimi zračnicami, razne kose uporabim za določene dodatke,« je povedala in odkrito priznala, da sta bila prav prijatelja, Boris Sound System in Ula Furlan tista, ki sta jo nagovorila k modni reviji na dvorišču bara Lepa žoga.

Z modno revijo Victory of Sekret, ni želela narediti parodije na Victoria’s Secret, le pokazati da lahko krilca z bleščicami izdelaš iz konzerve, ki se prav tako svetijo. »Ker sem študirala scenografijo in notranji dizajn, sem znala vse skupaj zvizualizirati. Seveda ob pomoči prijateljev,« je povedala in priznala, da so ji na pomoč priskočila dekleta iz šivalnice Anselma, ki so ji odstopila rjavo lajko, iz katerega je praktično naredila celotno kolekcijo. »Na oder sem nato postavila akrobate in plesalce Žigana, Tiborja, Naceta in Andraža, skejterje, prav tako tudi kotalkarje,« je povedala. Glasbeno podporo so ji dali Sahareya in Gheta, ki sta na odru prevzela tudi vlogo modelov, ter Mark SVN, ki je pripravil glasbo, ki je podprla celotno dogajanje na odru. »Z zahtevami korone so se spreminjale tudi ideje, kako izpeljati šov. Na koncu smo potrebovali še eno produkcijo. Za kamero so se postavili Domen in mlada filmska ustvarjalca Osm films, prenos pa je omogočil Big Nose,« je hvaležno izpostavila svojo ekipo in priznala, da se je med tem nabralo kar nekaj robe. Sama (kot pravi, so jo do zdaj ljudje našli) pravega časa, da bi se dala na zemljevid še ni uspela najti. Vse prihodke vlaga neposredno v stroje. »Zdaj bomo za vse, kar se je nabralo, od kvačkanih kap in pajkic do jaken in bandan, naredili licitacijo. Štartali smo včeraj na Facebook strani WearCrap. Enostavno si želim vse prodati, da dobim nov val, da začnem oblikovati.«