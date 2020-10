65-letni moški je delovni stroj oz. motokultivator s prikolico pripeljal za gospodarsko poslopje in tam ustavil ter odšel za zadnji del delovnega stroja mimo gnojne jame. Ker je bil prehod med delovnim strojem in jamo preozek, je ob držanju za stranico nakladalnega dela motokultivatorja izgubil ravnotežje. Najprej je padel vznak približno 1,2 metra, nato pa izgubil ravnotežje in padel še približno 1,5 metra čez betonski zid na betonska tla omenjene jame ter se hudo poškodoval v predel glave in izgubil zavest.

Takoj zatem so na kraju posredovali reševalci in ga oživljali, vendar je kljub nudeni zdravniški pomoči in pomoči drugih prisotnih na kraju podlegel telesnim poškodbam. S strani zdravnice ZD Idrija je bila za pokojnega odrejena sanitarna obdukcija, ki jo bodo opravili na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani, da bi ugotovili natančen vzrok smrti. Na kraju so poleg idrijskih policistov in reševalcev posredovali tudi gasilci PGD Idrija.

Idrijski policisti so tujo krivdo izključili in bodo o vseh ugotovljenih dejstvih s pisnim poročilom obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.