Kolmaničeva je bila podpredsednica stranke in predsednica mestnega odbora DeSUS v Mariboru, v stranki pa je sodelovala skoraj 19 let.

Tako je DeSUS ostal še brez druge podpredsednice, v torek je namreč odstopila tudi Anita Manfreda. Govorilo se je tudi o nameravanem odstopu tretjega podpredsednika stranke Antona Balažka, ki pa je v torek izrazil presenečenje ob tej informaciji in dejal, da ni napovedal nobenega odstopa, saj ne vidi razloga za to potezo.

Po navedbah Janeza Ujčiča, ki je bil v času predsedovanja Aleksandre Pivec uradni govorec DeSUS, je iz DeSUS izstopil tudi predsednik pokrajinskega odbora Severne Primorske Ivan Lipovšek. Za prihodnji teden napovedujejo izstope iz stranke drugi vidni funkcionarji DeSUS, je sporočil Ujčič.

Izstopi sledijo burnem dogajanju v DeSUS v preteklih mesecih. Nekdanja predsednica stranke Pivčeva se je namreč poleti soočala z očitki zaradi prepletanja službenih in zasebnih obveznosti ob njenih obiskih na Krasu in v Izoli. Ker je izgubila podporo poslanske skupine in sveta stranke, je odstopila kot predsednica DeSUS, a ostala podpredsednica vlade in kmetijska ministrica.

Sama s te funkcije ni želela odstopiti, zato je svet stranke na pobudo predvsem poslancev DeSUS premierju Janši predlagal njeno razrešitev.

V ponedeljek, preden bi moral DZ odločati o predlogu za njeno razrešitev z mesta ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je Pivčeva sama odstopila. Ob tem je tudi izstopila iz DeSUS.