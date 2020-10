Najrazličnejšim dejavnostim v prostem času je skupna le ena lastnost. To je sproščenost, ki je v prostem času dobrodošla, v preveliki meri pa lahko vodi v malomarnost. Za požarno (in splošno) varnost v prostem času v resnici ni potrebnega veliko truda, temveč le nekaj razmisleka ter kakšna spremenjena navada, da lahko vse dejavnosti potekajo brez skrbi.

Čez nekaj mesecev bomo vstopili v praznični čas, ki bo kljub posebnim razmeram namenjen druženju in praznovanju. K varnosti ob takšnih priložnostih po novem spada tudi primerna medsebojna razdalja, pa tudi pozornost glede uporabe odprtega ognja, prazničnih svetil, sveč in pirotehnike. Tej se je najbolje popolnoma izogniti, če pa brez nje ne morete, k uporabi pristopite odgovorno. Zagotovite varno uporabo, predvidite možne zaplete in ne pozabite, da je doma vedno priporočljivo imeti na razpolago gasilnik ali dva na prah. Med praznovanjem je lahko naša pozornost zelo razpršena in hitro se pripeti, da na štedilniku ali v pečici pozabimo hrano. Uporabljamo tehnično dovršeno in vzdrževano praznično razsvetljavo, ki jo ponoči ugašamo. Na Gasilski zvezi Slovenije še svetujejo, da po koncu praznovanja pregledamo pepelnike, vrtno pohištvo in blazine.

Tudi otroci se naučijo pravilnega odziva

Pri odhodu od doma smo običajno navajeni ugasniti luči in izklopiti električne naprave, zapreti okna in zakleniti vrata. Kadar dom zapuščamo za daljši čas, je najbolje, da zapremo tudi plinsko jeklenko, ugasnemo grelnik vode ter iz električnega omrežja izklopimo občutljivo elektroniko. Če ob naši odsotnosti pride do poslabšanja vremena, bomo ob morebitnem udaru strele preprečili škodo na napravah, z izklopom pa se zavarujemo tudi pred napakami v delovanju ali napajanju naprav. Če so v času počitnic otroci sami doma, jih moramo seznaniti z osnovami varnosti oziroma ukrepanjem ob požaru in podobnih nezgodah. Odkrit pogovor glede požarne varnosti z najmlajšimi člani gospodinjstva opravimo takoj, ko so dovolj stari. Tako kot jih naučimo prečkanja ceste in obnašanja v prometu, jih seznanimo tudi s pravilnim ukrepanjem v primeru ognja. Razložimo, da se v primeru požara spustijo na vse štiri in tako pri tleh takoj zapustijo hišo, poiščejo pomoč oziroma pokličejo 112. Zaradi strahu je lahko prvi odziv otrok ob izbruhu ognja skrivanje pod posteljo ali v omari, mi pa jih moramo naučiti, da hišo zapustijo in se v nobenem primeru ne vračajo vanjo.