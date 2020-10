Predanost poletu v svetovna modna središča daje Polzeli ambiciozni zagon, glamurozna tradicija pa jo prebuja na novo. Tako namerava Sirekar Hulgi, estonsko podjetje, ki je pred dvema letoma kupilo blagovno znamko Polzela, do leta 2021 poleg trgovine na ljubljanski Trubarjevi cesti prenoviti še štiri trgovine v Sloveniji in eno v Zagrebu.

Nogavičke izberejo kupci

Kot pravi Saša Toplišek, vodja prodaje, bodo novo trgovino v prestolnici v oktobru nadgradili še z dobrodelnostjo. »Vsi v Polzeli se veselimo novega poglavja v Ljubljani, nasploh pa tudi novih in odgovornih spodbud s strani lastnika. Najbolj pa nas razveseljuje možnost, da lahko v vrednosti pet tisoč evrov omogočimo toplo jesen malčkom iz socialno šibkih okolij iz Ljubljane. Nogavičke bodo ob nakupu izbrali kupci, ki nas bodo obiskali v oktobru, ne glede na vrednost njihovega nakupa«.

Podjetje z nogavicami sta v Polzeli davnega leta 1927 odprla Švicarja Albert in Teodor Reiser. Po 20 letih uspešnega delovanja je bila tovarna nogavic nacionalizirana. Prave vizije in ambicije so bile ključne, da se je tovarna kmalu pozicionirala v širši regiji med najboljše proizvajalce hlačnih nogavic. Široko pa je lastovka iz Polzele razprostrla krila v šestdesetih, ko je sklenila partnerstvo s kanadskim podjetjem Polex, ki ji je omogočilo razvojni preboj in mednarodni domet, tudi po zaslugi kultnih hlačnih nogavic peggy, ki so zunaj meja nekdanje Jugoslavije predstavljale sinonim za najboljšo kakovost. Oboževala jih je avstrijska manekenka Eva Rueber Staier, ki je bila okronana tudi za miss sveta in se pozneje proslavila v filmih o Jamesu Bondu, ter mnoge druge navdušenke po vsem svetu. Izjemno povpraševanje je podjetju omogočalo visoko stopnjo izvoza, več kot 70 odstotkov, zavidljiva raven kakovosti pa zagotavljala nadpovprečno mesto v panogi.