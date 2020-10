V soboto bo povečini sončno z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Popoldne se bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije oblačnost povečala, zvečer bodo na severozahodu padle prve dežne kaplje. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, ob morju okoli 13, najvišje dnevne od 17 do 20 stopinj Celzija.

Obeti: V noči na nedeljo se bo povsod pooblačilo in pričelo deževati. Ob morju bo sprva tudi kakšna nevihta. Začel bo pihati severovzhodnik, na Primorskem proti jutru burja. V nedeljo bo oblačno s padavinami in občutno hladneje. Meja sneženja se bo čez dan spustila na okoli 1000 m, predvsem v severnih krajih pa tudi do okoli 700 m nadmorske višine. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem zmerna burja. V noči na ponedeljek bodo padavine večinoma že ponehale. V ponedeljek bo sprva oblačno, popoldne se bo prehodno delno zjasnilo. Veter bo slabel.

Vremenska slika: Nad jugozahodno in srednjo Evropo ter nad zahodnim Balkanom je območje visokega zračnega tlaka. V višinah priteka nad naše kraje z vetrovi zahodnih smeri razmeroma suh in toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo večinoma jasno z jutranjo in dopoldansko meglo po nekaterih nižinah. V soboto bo sončno in toplo, zjutraj bo ponekod po nižinah še megla. V Alpskem delu severne Italije ter na zahodu avstrijske Koroške pa se bo oblačnost povečala, zvečer bodo tam že padavine.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje ljudi ugoden in vzpodbuden. V soboto bo vremenski vpliv zmerno obremenilen.