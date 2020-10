Tone Partljič o tem, da so uničenja, ki jih zagrešijo virusi, vseeno manjše zlo od vojn, ki jih sprožajo ljudje

“Uničenja, ki jih zagrešijo virusi, so vseeno manjše zlo od vojn, ki jih sprožajo ljudje. Virusne bolezni nas le opozarjajo, da nas je preveč za tako 'majhno' Zemljo, da mnogi žive v bedi in nesnagi, da so nam 'napoti' nemočni starci, da imamo nore voditelje.”