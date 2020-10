Whitmerjeva vodi eno od ključnih držav ZDA za izid letošnjih predsedniških volitev in predsednik ZDA Donald Trump jo je doslej večkrat zmerjal ter kritiziral zaradi ukrepov za zajezitev pandemije novega koronavirusa.

Zaradi teh ukrepov so skupine oboroženih protestnikov aprila prišle tudi že pred državni kongres ter v samo zgradbo in uprizorile vožnje s poltovornjaki po ulicah prestolnice Lansing. Trump jih je takrat vzpodbujal na Twitterju in jih pozival, naj osvobodijo Michigan.

FBI poroča, da so udeleženci zarote nameravali zbrati 200 ljudi za napad na državni kongres v Lansingu, kjer bi zajeli talce. Kasneje so ta načrt opustili in se osredotočili na novega - ugrabitev guvernerke.

Whitmerjeva je na novinarski konferenci ostro kritizirala Trumpa, da daje potuho ekstremističnim skupinam, kot so bolni in zavrženi možakarji, ki so jo hoteli napasti. Opozorila je, da nazadnje na soočenju s predsedniškim kandidatom demokratov Josephom Bidnom ni hotel obsoditi belih supremacistov in podobnih desničarskih skrajnežev. "Ko se naši voditelji srečujejo z domačimi teroristi, jih vzpodbujajo in se z njimi družijo, potem jim dajejo legitimnost in so sokrivi," je dejala. Tiskovna predstavnica Bele hiše Kayleigh McEnany pa je vrnila, da guvernerka vnaša delitve, in zatrdila, da je Trump obsodil vse oblike sovraštva.

Trump je potem tvitnil, da je guvernerka opravila grozno delo, ko je med pandemijo zaprla državo za vse, razen za čolnarske aktivnosti svojega moža, in jo pozval, naj odpre državo in cerkve. "Namesto da bi se mi zahvalila, ker je moje pravosodno ministrstvo onemogočilo nevaren naklep proti guvernerki Michigana, me je imenovala za belega supremacista. Medtem pa Biden in demokrati zavračajo obsodbo antife, anarhistov, razgrajačev in drhali, ki požigajo mesta pod vodstvom demokratov. Ne prenašam nobenega ekstremnega nasilja. Branim vse Američane, tudi tiste, ki mi nasprotujejo in me napadajo," je med drugim tvital Trump.

