V spomladanskem tednu restavracij, ki ga je karantena zaradi novega koronavirusa z začetka prestavila na konec pomladi, je bilo število gostov rekordno in je prvič doseglo številko 50.000. "Ker pa je jesenska akcija vedno še bolj množična, lahko v letu 2020 pričakujemo novi rekord obiskanosti Tedna restavracij - več kot 100.000 gostov," so ob napovedi datuma jesenske akcije izpostavili organizatorji, podjetje Vivi.

"Čeprav so omejitveni ukrepi zmanjšali število miz in stolov v gostinskih lokalih, to ni zmanjšalo skupnega števila obiskovalcev spomladanskega tedna restavracij. V teh letih so namreč gostje ... spoznali, da se dobro ne je le v restavracijah z zvezdicami, kapami in srčki, temveč v vseh restavracijah, ki sodelujejo v najbolj okusnem tednu leta," so podčrtali.

Osnovna cena menija tudi v jesenskem tednu restavracij ostaja 19 evrov, v najbolje ocenjenih restavracijah pa bo, tako kot spomladi, lahko znašala 25 evrov. Organizatorji so ponosni, da je med sodelujočimi restavracijami 30 takih, ki so si prostor izborili tudi v slovenski izdaji Michelinovega vodnika.

V tednu restavracij sodelujejo najboljše slovenske restavracije in kuharski mojstri, ki dvakrat letno - spomladi in jeseni - v desetih dneh v svojih restavracijah predstavijo svoje znanje v treh hodih in po prijazni ceni. S tem slovenski gostinci nagradijo svoje stalne goste za njihovo zvestobo in povabijo nove, da spoznajo vrhunsko kulinariko, ki ni nujno vedno draga.