Bo imela Slovenija v Prištini proti Kosovu več možnosti za zmago, ker je v Stožicah s štirimi goli razlike zlahka padel nogometni eksot San Marino? Ni nujno. Prijateljska tekma z najslabšo reprezentanco na lestvici Fife je komaj verodostojna in ne razkriva nič konkretnega. San Marino se je z amatersko zasedbo trudil po najboljših močeh, a ni mogel skriti občutnega pomanjkanja kakovosti.

Slovenija se je proti skromnemu tekmecu predstavila z rezervisti in petimi debitanti, s čimer je selektor Matjaž Kek sporočil, da je širitev reprezentančne baze nikoli dokončan projekt. Tako kot predhodniki Slaviša Stojanović, Srečko Katanec in Tomaž Kavčič tudi Kek išče zmagovite kombinacije, ki bi slovensko vrsto vrnile na svetovni nogometni zemljevid. Jesenski zaključek lige narodov bo ponudil jasnejšo sliko, kam sodi njegova reprezentanca. Trenutni položaj je dokaj ugoden, a sta pred vrati zahtevni gostovanji v Prištini in Kišinjevu.

Slovenija je preveč predvidljiva Sloveniji je pričakovano uspela generalka pred oktobrskim vrhuncem, a je veliko vprašanje, kakšen je sploh bil učinek dvoboja s San Marinom, ki v nogometu visoko izgubi skoraj vsako tekmo. O realni moči tokratnega nasprotnika na ljubljanskem severu vse pove podatek, da je žepna država v tridesetletni zgodovini zmagala samo enkrat, ko se je pomerila z Liechtensteinom. »To je bila tekma za rezerviste in novince v reprezentanci,« je pojasnil selektor Matjaž Kek. »Do 50. minute smo igrali solidno, po vodstvu s 4:0 pa je manjkal še kakšen zadetek v mreži nasprotnika. Ker smo imeli pred tekmo samo dva treninga, nam manjka več povezanosti in uigranosti. Na trenutke je bilo zaradi prevelike želje preveč soliranja, a navsezadnje je vsaka tekma boljša kot trening. Vsaka zmaga je lahko največja vzpodbuda in pravi doping za ekipo,« se je razgovoril Kek. Čeprav nerad govori o posameznikih, je ocenil, da je debitant David Tijanić »dobro začel, a nato poniknil«. Pohvalil ga je za igro ena na ena in podčrtal, da Slovenija potrebuje samozavestne igralce, ki bodo pokazali pogum za prodorno igro. »V določenih trenutkih smo preveč predvidljivi,« je pristavil. Pohvalil je Sandija Lovriča, nogometaša z dvojnim državljanstvom, ki je bil prvič v stiku z izbrano vrsto, medtem ko je o Harisu Vučkiću pripomnil, da se mu pozna pomanjkanje igralnega časa. »Zadovoljen sem z željo, ki so jo pokazali igralci. Zdaj bo treba v največji meri izkoristiti kvaliteto, ki jo premoremo,« je dodal Kek.