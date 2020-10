Za županski stolček se potegujejo trije kandidati. Poleg Petra Dermola iz vrst stranke SD, ki že zdaj začasno opravlja funkcijo župana, pred tem pa je bil podžupan, sta kandidata še Darko Koželj, član Gospodarsko aktivne stranke, ki ga podpirajo stranke SDS, NSi, SMC ter zunajparlamentarna SLS, in Benjamin Strozak, ki je kandidat Dobre države s podporo Neodvisnih Velenje. Na glasovnici bodo njihova imena napisana ravno v obratnem vrstnem redu. Na tretjem mestu bo torej Dermol, ki je v preteklosti zasedal tudi direktorski stolček v Termoelektrarni Šoštanj (Teš). Dermol je občanom zagotovil, da bo nadaljeval delo, ki ga je zastavil že njegov predhodnik Kontič, še pred njim pa Srečko Meh. »Velenje bomo še naprej razvijali kot skupnost solidarnosti, znanja, inovacij, podjetnosti in strpnosti. Ne glede na krizna obdobja bomo vlagali v izobraževanje, šport in kulturo. Kakovost življenja ljudi je naše edino vodilo,« poudarja Dermol, ki se na volilce obrača s sloganom »Za Velenje, s srcem«.

Nasprotniki nad Dermola z očitki Ker naj bi imel največ možnosti za izvolitev, pa je v teh dneh, pričakovano, tudi tisti, ki prejema pod noge največ polen. Nasprotniki mu med drugim očitajo, da občina posluje z izgubo. »Opažam, da je edini program mojih protikandidatov moja diskreditacija preko anonimk in javnih zavajanj,« se je na očitke odzval Dermol in pojasnil, da občina nikoli ni in ne bo poslovala z izgubo. »Letošnje leto bomo zaključili z okoli 1,5 milijona evrov na računu,« zatrjuje Dermol, ki pa ne zanika, da je bil v TEŠ razrešen iz krivdnih razlogov. »Lahko bi bil poslušen in delal proti dolini – dvignil ceno toplotne energije, odpustil preko sto zaposlenih, ne podpisal odškodninskega sporazuma za Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki – in bi bil verjetno lahko še danes direktor. Vendar tega nisem hotel,« je dejal v svoj bran.