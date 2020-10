Zgolj kratek čas je bilo v ameriški predvolilni nanizanki v ospredju sredino soočenje podpredsedniških kandidatov, demokratke Kamale Harris in republikanca Mika Pencea. Precej vsebinsko in umirjeno debato je včeraj zasenčila polemika o drugem soočenju predsedniških kandidatov Donalda Trumpa in Joeja Bidna, ki je predvideno za prihodnji četrtek, zdaj pa kaže, da ga sploh ne bo. Neodvisna komisija, ki jih pripravlja v sodelovanju z obema taboroma, je namreč odločila, da bo v skrbi za zdravje vseh vpletenih po okužbi Trumpa s koronavirusom prejšnji teden soočenje potekalo virtualno. Predsednik pa je kmalu nato sporočil, da njegovega tabora o tem ni nihče nič vprašal in da ne bo izgubljal časa z debatiranjem na daljavo. V telefonskem pogovoru za televizijo Fox je dejal, da mu format ne ustreza, ker ga lahko kadar koli prekinejo. V prvi debati pred dvema tednoma je Bidnu ves čas skakal v besedo, in čeprav je bil zaradi tega deležen kritik, očitno ocenjuje, da je to zanj pravi način.

Nazaj v Ovalni pisarni Zdi se, da bi odpoved soočenja bolj koristila Bidnu, ki vodi v anketah na nacionalni ravni in v več odločilnih zveznih državah (grafika). Še vedno sicer lahko najdejo katero drugo rešitev ali pa si Trump premisli (v torek je nenadoma prekinil pogajanja z demokrati o novem paketu pomoči za blažitev gospodarskih posledic epidemije, pa si po posledičnem padcu borznih indeksov hitro premislil). Če Trumpa res ne bo, se bo kaj takega zgodilo prvič po letu 1980, ko na soočenje zaradi tretjega kandidata ni hotel priti demokrat Jimmy Carter. V drugem soočenju bi kandidatoma vprašanja zastavljali volilci. Biden je zato komisijo pozval, naj ta format prenese na tretje soočenje, ki je predvideno 22. oktobra. Biden je tudi dejal, da bo šel na soočenje s Trumpom v vsaki obliki, ki bo dobila zeleno luč zdravnikov, ne bo pa šel na osebno soočenje, če bo Trump še pozitiven na koronavirus. Predsednik se je po ponedeljkovi vrnitvi iz bolnišnice včeraj preselil nazaj v Ovalno pisarno in po navedbah njegovih zdravnikov ne kaže več simptomov covida-19, ni pa jasno, ali je negativen. Zato pa je okuženih najmanj 34 oseb v Beli hiši.

Okužba »blagoslov od Boga« Trump je iz Bele hiše objavil tudi dva videoposnetka, v katerih je dejal, da je bila njegova okužba z virusom »blagoslov od Boga«, ker se je tako seznanil z zdravili, ki »neverjetno učinkujejo« in jih zdaj brezplačno obljublja vsem Američanom. Gre za koktajl zdravil oziroma protiteles podjetja Regeneron Pharmaceuticals, ki je za njegovo nujno odobritev že zaprosilo agencijo za hrano in zdravila. Šef podjetja je član Trumpovega golf kluba. Trumpu bi prišle prav dobre novice v boju s pandemijo. Ankete kažejo, da je to glavno vprašanje za volilce, pri čemer bolj zaupajo Bidnu. Dobra novica za predsednika je, da je druga najpomembnejša tema ekonomija, kjer bolj zaupajo njemu kot Bidnu (grafika). To vesta tudi Harrisova in Pence. Prva je tako v soočenju ostro kritizirala ravnanje administracije med epidemijo, Pence pa je na drugi strani Američanom sporočal, da jih pod Bidnom čakajo višji davki. Oba sta se sicer precej izmikala konkretnim odgovorom, Harrisova denimo na vprašanje, ali bi podprla povečanje števila vrhovnih sodnikov, Pence pa na vprašanje, ali bi podprl absolutno prepoved splava. Harrisova je Američane opozarjala, da hoče Trump zrušiti Obamovo zdravstveno reformo, Pence pa je trdil, da bo Biden s svojimi zelenimi ukrepi uničil kmetijstvo in mlekarsko industrijo, kar je bilo snubljenje volilcev v Wisconsinu, »mlekarni Amerike«. Čeprav je bil Pence v stikih s Trupom in bi načeloma moral biti v karanteni, sta bila s Harrisovo na skupnem odru, med njima pa pregrada iz pleksija. Da debata ni bila prelomna za predsedniško tekmo, pa dokazuje tudi to, da je nesorazmerno veliko pozornosti pritegnila muha, ki je priletela na Penceovo pričesko in tam vztrajala slabi dve minuti.