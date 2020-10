Enaka pravila za vse

Po vladnem načrtu za zajezitev drugega vala epidemije, ki ga je v torek predstavil premier Janez Janša, so bili sicer verski obredi predvideni kot izjeme, za katere ne bi veljala omejitev zbiranja. Iz včeraj objavljenega vladnega odloka o omejevanju gibanja in zbiranja ljudi pa je razvidno, da morajo tudi v cerkvi za verske obrede z več kot desetimi udeleženci pridobiti soglasje NIJZ.

Ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore je vernike v včerajšnji videoposlanici nagovoril z masko na obrazu in se jim zahvalil, da jih nosijo tudi sami. Spomnil se je tistih, »ki so se in se še vedno z vsemi močni trudijo, da bi naše življenje v zelo spremenjenih razmerah lahko potekalo kolikor toliko nemoteno«, in ljudi pozval, naj njihovo delo spoštujejo tako, da sledijo njihovim navodilom. Vsem kristjanom je priporočil, naj »upoštevajo razum, znanost in strokovnost – in ta nam pravi, da sta najboljše zaščitno sredstvo maska in razkuževanje«.

Škofje so sicer v ponedeljek na redni seji SŠK, ki je potekala v Laškem, sprejeli Navodila škofom, duhovnikom, redovnicam in redovnikom v primeru okužbe z novim koronavirusom. »Gre za resno stanje, v katerem se nahajamo vsi – tako država kot verniki. Trajanje epidemije je odvisno od ravnanja vsakega, duhovniki, redovniki in redovnice pa imate pri tem ključno in nenadomestljivo vlogo,« so zapisali in vse pozvali, naj si na telefone namestijo aplikacijo #ostanizdrav.