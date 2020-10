»Izvirna likovna rešitev, ki s svojo umestitvijo v prostor opominja na čas obrambe mesta, obenem pa se s svojo pojavnostjo, transparentnostjo in zlitjem v prostor na nivoju tal odlično vzpostavlja kot sinteza arhitekturnega spomenika in kiparskega, prostorskega spomenika,« je strokovna komisija opisala zmagovalno idejo. Ljubljanska občina bo spomenik braniteljem postavila prihodnje leto ob 30. obletnici osamosvojitve. Pobudo za postavitev spomenika so dali Združenje veteranov 90-91 mesta Ljubljana, Policijsko veteransko društvo Sever Ljubljana in Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Ljubljana. vbr