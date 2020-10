V upanju, da bi to živalsko vrsto naselili nazaj v »deželo tam spodaj«, so naravovarstveniki pred kratkim 30 živali spustili na 500 hektarjev veliko ograjeno območje. V organizaciji Aussie Ark bodo s kamerami in sledilniki nadzorovali njihovo obnašanje v novem okolju in če se bo projekt izkazal za uspešnega, bodo prihodnje leto v divjino spustili dodatne živali. Oskrbniki jih bodo sprva hranili, nato pa jih pustili, da si hrano ulovijo sami. Najbolj naj bi jim teknili kenguruji, valabiji, vombati in oposumi pa tudi mačke in lisice, za nadzor katerih so tasmanski vragi edina naravna rešitev.

Ti dve živalski vrsti sta namreč odgovorni za izumrtje številnih vrst sesalcev v Avstraliji. V povprečju osem kilogramov težki vragi za ljudi in živino načeloma niso nevarni. Glasno renčeče živali močnih čeljusti so se na seznam ogroženih vrst uvrstile potem, ko je nalezljiv in neozdravljiv obrazni tumor zdesetkal populacijo na otoku Tasmanija na borih 25.000, ravno toliko naj bi jih še živelo v divjini.