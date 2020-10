»Epidemiološka situacija v Sloveniji se ne umirja, včeraj smo imeli skoraj 400 potrjenih okužb, danes je ta številka že presegla 180 okuženih. Aktivno okuženih imamo približno 2700, 14-dnevna incidenca pa se, kot se najbrž slišali, bliža številki 129. Trenutno ima epidemiološka služba v delu še čez 250 primerov. To pomeni, da je potrebno izvesti vsa epidemiološka testiranja in poizvedovanja. Na podlagi tega se je epidemiološka služba NIJZ morala odločiti, kako iti naprej. Odločili smo se osredotočiti na tiste najbolj kritične in ranljive skupine našega prebivalstva,« je uvodoma pojasnil Fafangel.

»Na eni strani smo imeli sprejetje takšne odločitvi ali na drugi strani sesutje sistema. Odločitev resnično ni bila lahka, glede tega so potekale številne debate. Vsi smo nekako računali, da bo še ena neprespana noč dovolj, da bi lahko naredili vse tiste primere, ampak dejansko je ta odeja prekratka. Če povlečemo na eni strani, se odkrijemo na drugi in če bomo vlekli z vseh strani, bomo dosegli samo to, da se bo odeja strgala in iskanja stikov ne bo več,« resnost trenutne situacije orisuje predstojnik centra za nalezljive bolezni.