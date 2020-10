Manjši del kazni, 1000 evrov, so v klubu dobili zaradi pomanjkljive organizacije tekme, ker navijači niso imeli pravice do vstopa na stadion, varnostniki pa so slabo nadzirali vstopna mesta na stadion, tako da so z vstopom navijačev na stadion v klubu kršili priporočene smernice NIJZ glede preprečevanja okužbe z novim koronavirusom.

Prav tako pa v Mariboru niso storili ničesar, da bi preprečili vnos pirotehničnih sredstev na stadion, navijačev tudi niso varnostno pregledali, so pojasnili na NZS.

Klub pa bo odštel še 2400 evrov zaradi nešportnega in neprimernega vedenja teh navijačev (večkratno prižiganje bakel na tribuni, večkratno žaljivo in nekulturno izražanje do nasprotne ekipe), pri izreku so na NZS upoštevali predkaznovanost.

Manjše kazni (300 in 360 evrov) sta zaradi več rumenih kartonov dobila Bravo in CB 24 Tabor Sežana, igralca tega kluba Dominik Mihaljević in Mario Zebić pa bosta zaradi rdečih kartonov manjkala na naslednji tekmi.