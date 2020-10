Smernice so dokument, ki so ga oblikovali na podlagi protestne ljudske skupščine, ki je bila 17. julija in na kateri je 3000 ljudi izrazilo svoja mnenja glede aktualnih družbenih okoliščin v državi, je v izjavi za STA ob robu predstavitve v Ljubljani pojasnil Jenull.

Uredniški odbor tega srečanja je v večmesečnem procesu po njegovih besedah strnil ključne zahteve oz. predloge za alternativne rešitve. »Zdelo se nam je prav, da so te stvari tudi zapisane in predstavljene,« je pojasnil. Kot je dodal, so namreč slišali kritike, da gre le za »proteste proti nečemu«. Ta knjižica pa je po njegovih besedah dokaz, da to ne drži, obenem pa je osnova za nadaljnjo rast gibanja, pri katerem ne gre le za "upor proti Janezu Janši, ampak za upor proti celotnemu partitokratskemu sistemu".

Knjižica predstavlja progresivne ideje, ki v središče postavljajo ljudi in okolje ter se odmikajo od neoliberalnega koncepta razvoja, je dodala Tea Jarc iz sindikata Mladi plus. »Ne dopuščamo nikakršne privatizacije. Zahtevamo javno šolstvo, javno zdravstvo, dostop do javnih storitev in premislek o političnem sistemu, v katerem živimo,« je povedala. Zavzemajo se za več demokracije in za vključevanje civilne družbe v procese odločanja.

Na vprašanje o poskusih oblikovanja alternative aktualni vladi, ki so jo po podani pobudi za oblikovanje Koalicije ustavnega loka v sredo podprli vodje opozicijskih LMŠ, SD, Levice in SAB, pa je Jarčeva med drugim dejala, da so zelo veseli, da se je opozicija zbudila. Obenem pa upajo, da bo katera koli bodoča politična garnitura sledila volji ljudstva in smernicam programa, ki »ga je ljudstvo samo spisalo«.