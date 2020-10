"Ko bo cepivo varno in učinkovito, bo dogovor omogočil državam članicam Evropske unije nakup 200 milijonov doz cepiva in nato še morda 200 milijonov," so sporočili iz Evropske komisije, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je ob tem poudarila, da želijo državljanom EU zagotoviti varno in učinkovito cepivo, takoj ko ga bodo odkrili.

Komisija je pred tem že podpisala dogovor za nakup cepiva proti covidu-19 s podjetjema AstraZeneca in Sanofi-GSK, opravili pa so tudi uspešne predhodne pogovore s podjetji CureVac, BioNTech-Pfizer in Moderna, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Evropska komisarka za zdravje Stella Kiriakides je ob tem napovedala, da bo komisija sklenila še več dogovorov in da nadaljujejo z iskanjem uspešnih in varnih cepiv, da bi premagali to smrtonosno pandemijo.